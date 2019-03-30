بالفيديو.. البـالونات الحـارقة طريقة طوّرها الفلسطينيون لحــرق الحقـول الإسرائيلية وسبّبت خسـائر كبيرة

سلّط تقرير تلفزيوني الضوء على البالـونات الحـارقة، التي يستخدمها الفلسطينيون في قطاع غزة، خلال مواجهـاتهم مع إسرائيل، بعد ظهورها من جديد في الأسبوع الماضي.
وأوضح التقرير، الذي نشرته قناة “DW” الألمانية، أن البـالونات الحـارقة تعتمد على الرياح للوصول إلى الأراضي الزراعية الإسرائيلية؛ حيث تتسبب في حـرائق كبيرة، لافتاً إلى أن إسرائيل عجزت حتى الآن عن إيجاد طريقة لاعتراضها.
وبيّن أن البالـونات الحـارقة بدأ استخدامها وإطـلاقها في الأسابيع الأولى لمسيرات العودة على حدود قطاع غزة مع إسرائيل، وتسببت في حـرائق طالت عدة حقول زراعية إسرائيلية، وأدت إلى خسـائر مادية كبيرة.وفق “أخبار 24”.
وأشار التقرير إلى أن البالـونات الحـارقة توقف استخدامها لفترة قبل أن تعود مجدداً للظهور خلال الأسبوع الماضي، بعدما أطلقـها الفلسطينيون لليوم الرابع على التوالي باتجاه جنوب إسرائيل، وسُجلت عدة حـرائق هناك.
وأكد أن الأجهزة الأمنيـة والصناعات العسـكرية الإسرائيلية تعمل منذ عام على إيجاد حل لمواجهة البـالونات، غير أنها لم تنجح حتى الآن في ذلك.
تعرف على “#البالونات_الحارقـة ” سلاح #غزة في مواجهة #الجيش_الإسرائيلي#مسائية_DWpic.twitter.com/nPYKzL4dlu
— DW عربية (@dw_arabic) March 29, 2019