وكيل “الشؤون الإسلامية” يلقي خطبة في بيروت عن التسامح والتعايش بحضور الآلاف

ألقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبدالله الصامل، أمس، خطبة صلاة الجمعة في جامع محمد الأمين “رفيق الحريري” وسط العاصمة اللبنانية بيروت.
وشدد الصامل في الخطبة على أن تعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب وبني البشر، من أعظم ما يسعى إليه المصلحون.
وأشار إلى أن التسامح والتعايش قيم يجدر بالمصلحين في الأرض الاهتمام بها، وتعزيز قيامها ونشرها بالفعل قبل القول، وذلك بالتعاون البنّاء والمثمر مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية في نشر هذه القيم.وفق “أخبار 24”.
وأكد الصامل أن تحقيق مبادئ الوسطية والاعتدال في الدين مطلب شرعي، فقد حذّر النبي عليه الصلاة والسلام من التطرف والغلو والتشدد في الدين، لافتاً إلى أن من أعظم الأسباب في إصلاح الأرض حسن الخلق في التعامل مع الخلق.
يُشار إلى أن الخطبة حضرها عددٌ من قيادات العمل الإسلامي وسفراء الدول العربية والإسلامية، وآلاف من المواطنين اللبنانيين، كما نقلتها الإذاعة الرسمية وعدد من وسائل الإعلام.