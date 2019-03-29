مؤشر العمرة الأسبوعي: وصول أكثر من 4.7 مليون معتمر وإصدار أكثر من 5.2 مليون تأشيرة عمرة

سجّلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 5276913 تأشيرة عمرة حتى تاريخ 21 رجب لهذا العام، حيث قدم إلى المملكة 4798057 معتمراً، منهم 488120 لا زالوا داخل المملكة بواقع 337614 معتمراً في مكة المكرمة و150506 معتمرين في المدينة المنورة، فيما غادر 4309937 معتمراً بعد أداء العمرة والزيارة.
أما أكثر الجنسيات قدوماً فكانت وبالترتيب: باكستان 1129965، تليها إندونيسيا 760245، بعدها الهند 472103، ثم مصر 280057، وماليزيا خامساً بـ233376 معتمرًا، فاليمن بـ232984، ثم تركيا بـ225670، والجزائر 208250، فالعراق 144995، وأخيراً الأردن بـ.134359 معتمراً.
كما توزّع وصول المعتمرين إلى المملكة بين 3 وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 4282413 معتمراً، وعن طريق المنافذ البرية 464238 معتمراً، وسجل وصول 51406 معتمرين عبر المنافذ البحرية.وفق “أخبار 24”.
جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقيس 5 جوانب رئيسة وهي: “عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة”، و”إجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية”، و”أعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة”.
إلى جانب؛ “أعداد المعتمرين المغادرين بعد أداء مناسك العمرة”، و”أعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة”، والذين بلغ عددهم 10400 موظف، منهم 8622 من الذكور، و1778 من الإناث.