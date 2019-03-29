النصر يحسم ديربي الرياض بثلاثية.. ويتصدر الدوري‎

فاز فريق النصر على الهلال اليوم الجمعة في “ديربي” الرياض، بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة المثيرة التي جرت بينهما في الأسبوع 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهد الشوط الأول هجوماً من النصر دون فعالية حقيقة على المرمى، مع بعض الهجمات القليلة للهلال حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل، وفي الشوط الثاني افتتح النصر التسجيل عبر هدافه عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 46 وعادل علي البليهي النتيجة للهلال في الدقيقة 53.
عقب ذلك عاد برونو أوفيني قائد النصر ليتقدم بهدف لفريقه في الدقيقة 77 ولم ينتظر الهلال سوى دقيقتين وأحرز له هدف التعادل لاعبه سالم الدوسري، بهدف جميل بعد أن راوغ أكثر من مدافع وحارس النصر.وفق “أخبار 24”.
وحاول كلا الفريقين تحسين النتيجة فيما بدا على لاعبي الهلال رغبتهم في المحافظة على التعادل الذي يضمن لهم الحفاظ على الصدارة بفارق النقطتين خاصة بعد طرد اللاعب محمد كنو في الدقيقة 67، إلا أن برونو أوفيني كان له رأي آخر بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 90+7، ليتصدر النصر الدوري برصيد 58 نقطة فيما يصبح الهلال الوصيف برصيد 57 نقطة.