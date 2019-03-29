أطلق خادم الحرمين الشريفين والرئيس التونسي محمد الباجي قائد السبسي، اليوم الجمعة، 3 مشروعات وهي: “مشروع الملك سلمان بن عبدالعزيز لترميم جامع عقبة بن نافع والمدينة العتيقة بالقيروان”، و”مشروع الملك سلمان بن عبدالعزيز لترميم جامع الزيتونة المعمور”.
كما وضع الزعيمان حجر أساس المشروع الثالث وهو: “إنجاز وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجامعي بالقيروان”.
وكان الرئيس التونسي قد أقام مأدبة غداء تكريماً لخادم الحرمين الشريفين والوفد المرافق له في ضيافة الرئيس التونسي، وذلك في قصر قرطاج بالعاصمة تونس.
وفق “أخبار 24”.