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أخبار محلية > لماذا تستخدم الجمارك “الكلاب” رغم تطوّر أجهزة كشف الممنوعات؟
29/03/2019   11:25 م

لماذا تستخدم الجمارك “الكلاب” رغم تطوّر أجهزة كشف الممنوعات؟

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كشفت الجمارك السعودية أسباباً عديدة لاستخدامها للوسائل الحية ومنها الكلاب، في عمليات التفتيش والضبط، كغيرها من الجهات الجمركية أو الأمنية حول العالم، وذلك للقدرات الفريدة التي خلقها الله سبحانه وتعالى في تلك الكائنات.

وأظهر مقطع فيديو أن استخدام الكلاب بدأ في عام 1980م وهي تُستورد من عدة دول أوروبية، من فصائل مثل “جيرمن شيبرد”، “بازل هاوند” “بولدوغ”، ذات المواصفات الخاصة.

وتتصف هذه الفصائل بالسرعة والحواس الفائقة والمرونة، وقدرتها على تتبع رائحة الممنوعات حتى لو اختلطت بمواد مضللة، كما تشعر بمشاعر الإنسان كالخوف والقلق، كما أن حاستي السمع والبصر لديها غير عادية، وأسباب أخرى تضمنها المقطع.وفق “أخبار 24”.

لماذا تستخدم الجمارك “الكلاب” رغم تطوّر أجهزة كشف الممنوعات؟

أخبار محلية
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