“البيئة” تدعو 71 متقدماً ومتقدّمة على وظائفها لمطابقة بياناتهم النهائية‎

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الجمعة، أسماء 71 متقدّماً ومتقدّمة سبق لهم التقديم على وظائفها المعلنة سابقاً بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440هـ، حيث طالبتهم بمراجعة أي فرع من فروع وزارة الخدمة المدنية لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية، وذلك بدءاً من يوم 24 رجب وحتى 28 رجب 1440هـ.
وشدّدت الوزارة، على ضرورة إحضار المتقدمين والمتقدمات “الهوية الوطنية، وأصل وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، معادلة التعليم العالي للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية” خلال فترة المطابقة، مؤكدةً على أن الدعوة لا تعني الترشيح النهائي للوظيفة.
كما أوضحت “البيئة”، بأن الدعوة لمراجعة صحة البيانات المسجّلة على برنامج “جدارة” ومطابقتها مع الوثائق الأصلية، حيث لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة، مشيرةً إلى أن أسماء المرشحين والمرشحات النهائية ستعلن على موقعها الإلكتروني لاحقاً.وفق “أخبار 24”.
ولفتت الوزارة، إلى أن عدم مراجعة المتقدم خلال فترة المطابقة يعدُّ عدولاً منه عن رغبته في التوظيف، داعيةً المتقدمين والمتقدمات إلى الاطلاع على أسمائهم، من خلال الرابط التالي.