موريشيوس: السائح السعودي لا يحتاج إلى تأشيرة دخول للبلاد

أكّد وزير السياحة في موريشيوس أنيل غايان خلال كلمته في اختتام “أسبوع موريشيوس في المملكة” أمس الخميس، أن السائح السعودي لا يحتاج إلى تأشيرة دخول، حيث يمكنه الإقامة كيفما شاء، لافتاً إلى الخصوصية التي يمتاز بها السائح السعودي، كتوفر فلل خاصة للعائلات وغيرها من الميزات.
جاء ذلك خلال مؤتمر إعلامي كبير نظّمته هيئة موريشيوس للترويج السياحي في فندق نارسيس بالرياض، بحضور الوزير وسفير موريشيوس بالمملكة محمد إقبال لاتونا ونائبه سميم غفار، ونائب السكرتير الدائم رشاد مولاي، والقنصل الفخري العام لموريشيوس في لبنان سالم بيدون.
يُشار إلى أن عدد الزوار السعوديين إلى موريشيوس عام 2018 بلغ 16507 زائراً بزيادة قدرها 221٪ مقارنة بعدد الزوار من المملكة في عام 2017 الذي بلغ 5142، ما يجعل المملكة في المرتبة الـ 12 لأهم الأسواق الدولية للمسافرين إلى موريشيوس.وفق”أخبار 24″.