عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس التونسي محمد الباجي السبسي اليوم (الجمعة) اجتماعاً ثنائياً، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وكان الرئيس التونسي في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله قصر قرطاج بالعاصمة تونس، حيث عقدت جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور وفدي البلدين.
وبحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات للأحداث الإقليمية والدولية.
فيديو | الملك يصل قصر قرطاج والرئيس السبسي في مقدمة مستقبليه #الإخبارية#الملك_سلمان_في_تونس pic.twitter.com/EzIg77sXw6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٩ مارس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.