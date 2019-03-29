الصلاة على ضحية هجوم نيوزيلندا “محسن الحربي” بالمدينة المنورة ودفنه في البقيع

أدى جموع المصلين بالمسجد النبوي في المدينة المنورة صلاة الميت على الراحل محسن الحربي، ضحية هجوم نيوزيلندا، وجرى تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير ببقيع الغرقد.
وقال فراس الحربي نجل الراحل إن والده كان في مرحلة متقدمة من الإصابة بمرض السرطان، وكانت أمنيته أن يُدفن في المدينة المنورة، منوهاً خلال مقابلة مع قناة “MBC” بالتسهيلات التي قدمتها السفارة السعودية في نيوزيلندا والجهات الحكومية الأخرى لاستعادة جثمـان والده ودفنه حيث كان يتمنى.
يذكر أن الحربي توفي في هجوم إرهابي نفذه أسترالي من اليمين المتطرف على مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة قبل الماضية، وأسفر عن مقتَل 50 شخصاً.
وصول جثمان السعودي الذي راح ضحية الهجوم الإرهابي بنيوزيلندا
تمت الصلاة عليه بالمدينة المنورة ودفن في مقبرة البقيع
تقرير ماجد الصقيري#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/x3WkXP0Xun
— MBC أخبار (@MBC24News) ٢٨ مارس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.