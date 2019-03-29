مجلس صلح لوجه الله تعالى بمنطقة الرياض

بفضل الله وتوفيقه تم عقد مجلس صلح في هذا الْيَوْمَ الجمعة ٢٣/ ٧ / ١٤٤٠ بين مرزوق بن سعيد اليامي ومسعد بن مبارك القحطاني بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي والدكتور خالد بن سعد بن حمد آل مقبل ، وقد انتهى مجلس الصلح بالتنازل بين الطرفين لوجه الله عزوجل بدون شرط ولا قيد ولا مقابل .
وبهذه المناسبة قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي نشكر الله عزوجل على إتمام هذا الصلح كما نشكر مقام نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله على دعمه لمجال إصلاح ذات البين كما نثمن جهود الأعيان الحاضرين وأطراف القضية .