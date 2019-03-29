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أخبار الخرج > في يومٍ تاريخي… أجيالٌ متعاقبةٌ من سكانِ حي العزيزية بالخرج يلتقون تحت سقفٍ واحد
29/03/2019   7:47 م

في يومٍ تاريخي… أجيالٌ متعاقبةٌ من سكانِ حي العزيزية بالخرج يلتقون تحت سقفٍ واحد

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في مبادرة اجتماعية سيعقد اجتماع لاهالي حي العزيزية الذين سكنوها في الثمانيات والتسعينيات الهجرية ، وسوف ننشر لكم هنا كافة الصور الحديثة والقديمة للساكنين بالحي .

في يومٍ تاريخي… أجيالٌ متعاقبةٌ من سكانِ حي العزيزية بالخرج يلتقون تحت سقفٍ واحد

أخبار الخرج
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