شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير في مراسم تأبين أُقيمت اليوم الجمعة في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية لضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين الذي راح ضحيته 50 شهيداً.
والتقى الجبير حاكمة نيوزيلندا “باتسي ريدي”، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية النيوزيلندي “وينستون بيترز”، كما التقى المواطنين السعوديين خالد الشدوخي وأصيل الأنصاري اللذين أصيبا في الحَادث، واطمأن على صحتهما.
كما التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية بعائلات ضحايا الهجوم معرباً عن بالغ مواساته لهم في فقد أعزائهم، كما اطمأن على صحة المصابين، وتمنى لهم عاجل الشفاء.
وشاركت وفود من نحو 60 دولة في مراسم التأبين التي أُقيمت في مدينة كرايست تشيرش، بحضور رئيسة الوزراء النيوزيلنديّة “جاسيندا أرديرن”، ورئيس الوزراء الأسترالي “سكوت موريسون”، والآلاف من النيوزيلنديين والمقيمين هناك.
وقال الجبير إن اِلتفاف النيوزيلنديين من كل الأديان حول المسلمين في بلادهم يؤكد أن نيوزيلندا مثال للتعايش والتسامح والإنسانية، مضيفاً أنه شهد على حرص الحكومة النيوزيلندية على وحدة المجتمع النيوزيلندي بكافة أطيافه.
وفق “أخبار 24”.