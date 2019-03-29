شاهد.. تنفيذ مشروع جسرين على طريق الحائر بالرياض.. ونسبة الإنجاز بلغت 42%

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن أمانة منطقة الرياض تعمل حالياً على تنفيذ مشروعين لتشييد جسرين على طريق الحائر، وأن نسبة الإنجاز فيهما بلعت 42%، وأن العمل يسير وفق المخطط.
وقالت الوزارة إن الجسر الأول يقع عند تقاطع طريق الحائر مع مدخل ضاحية الغنامية، ويبلغ طوله 1148 متراً، وعرضه أكثر من 31 متراً، ويضم 8 مسارات رئيسية و4 مسارات للخدمة، وأن نسبة الإنجاز فيه بلغت 53%.
وأبانت أن الجسر الثاني يقع عند تقاطع الحائر مع عريض، وهو بطول 1280 متراً، وعرض أكثر من 31 متراً، ويحتوي على 8 مسارات رئيسية و4 مسارات خدمة، وأن نسبة الإنجاز فيه بلغت 31%.
#أمانة_منطقة_الرياض تنجز 42٪ من مشروع تنفيذ جسرين على طريق الحائر عند تقاطعه مع عريض ومدخل ضاحية الغنامية بمدينة #الرياض، مع الإشارة إلى أن العمل جارٍ لإنجازه وفق البرنامج الزمني.pic.twitter.com/SATNhvu8Zq
— وزارة الشؤون البلدية والقروية (@saudimomra) ٢٨ مارس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.