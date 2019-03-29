شهدت مباراة الأهلي والرائد الماراثونية غزارة في الأهداف بتسجيل 9 أهداف، اليوم (الخميس)، وتبادل فيها الفريقان التسجيل، حتى أنهاها الرائد لصالحه بنتيجة 5-4، في الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وفاجأ محمد العمري وصالح الشهري لاعبا الرائد فريق الأهلي وجمهوره بهدفين في الدقيقتين 5 و6، ورد عليهما مهند عسيري وسلمان المؤشر وتيسير الجاسم بثلاثية في الدقائق 10 و20 و27، ووسع مهند عسيري الفارق بالهدف الرابع في الدقيقة 53.
وشهد الشوط الثاني تألقاً لافتاً من لاعب الرائد صالح الشهري الذي أكمل “سوبر هاتريك” بتسجيل 3 أهداف في الدقائق 62 و68 و70، لتنتهي المباراة 5-4 ويحصل الرائد على نقاط المباراة ويستقر في المركز 10 بـ 28 نقطة، فيما بقي الأهلي في المركز الخامس بـ 40 نقطة .
يُذكر أن المباراة شهدت أيضاً رقماً قياساً لعدد البطاقات الصفراء، حيث حصل لاعبو الأهلي على 6 بطاقات للاعبين سلمان المؤشر وتيسير الجاسم وعبدالباسط هندي ومهند عسيري وعبدالفتاح عسيري ومحمد آل فتيل، فيما حصل كل من محمد العمري وعز الدين دوخة ودانيل أمورا من الرائد على 3 بطاقات.
وفق “أخبار 24”.