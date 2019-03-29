الملحـم: اختيـار شـاكـيـر قـرار موفـق

أشاد المحلل ومقيم الحكام عبدالعزيز الملحم، بقرار لجنة الحكام الاستعانة بالحكم التركي الشهير كونيت شاكير صاحب الخبرة الكبيرة لقيادة دربي النصر والهلال.
وقال: “بلا شك اختيار شاكير – وهو واحد من أفضل حكام العالم في العشرة أعوام الأخيرة – هو استشعار المسؤولين عن التحكيم بأهمية وقوة المباراة وأن تخرج بمستوى تحكيمي مميز بعيد عن الأخطاء المؤثرة، ولا شك أن وجود تقنية VAR ستساعد في القضاء على الأخطاء، ولا أظن أن حكم في سمعة ومكانة شاكير شارك في مونديالين لكأس العالم 2014 و2018 وقاد مباراتي نصف نهائي في البطولتين، وبالتالي لن يجد صعوبة في قيادة المباراة.
مباريات الهلال والنصر وعبر التاريخ من أفضل المباريات وأسهلها على الحكام؛ لأن اللاعبين يكونون دائماً في مستوى الحدث، وتجدهم يتفرغون للإمتاع والإبداع ولا يشغلون أنفسهم بالحكام أو أي أمر آخر”.وفق “الرياض”.
وأضاف: “لا أعتقد أن لاعبين بحجم الهلال والنصر يحتاجون لتثقيف تحكيمي، فهم لا يحتاجون للنصيحة خصوصاً أن الفريقين يملكان كوكبة من اللاعبين الذين يجمعون بين الأداء الفني المميز والأخلاق العالية، ودائماً الشد العصبي يكون خارج الملعب وليس داخله، وسببه الشحن الإعلامي والجماهيري وقبلهما الإداري”.