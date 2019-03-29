في “ديربي اللقب”.. النصر والهلال في (الدرة).. لمن يبتسم الحظ؟

يحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض (الدرة) وتحديداً عند الساعة 8:40 من مساء اليوم الجمعة قمة الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، حينما يستضيف النصر نظيره الهلال، في لقاء من المتوقع أن يحدد فيه البطل الأقرب للتتويج بلقب الدوري هذا الموسم، حيث يتصدر الهلال الترتيب برصيد 57 نقطة، فيما يليه النصر في المركز الثاني بفارق نقطتين.
يدخل النصر بقيادة “البرتغالي” روي فيتوريا المدير الفني، اللقاء بقوته الضاربة، بعد عودة نجميه “النيجيري” أحمد موسى و”المغربي ” نور الدين مرابط، وتعافي مدافعه “البرازيلي ” مايكون بيريرا، ويسعى النصر للخروج بنقاط المباراة وخطف الصدارة من ضيفه الهلال.
في المقابل يدخل الهلال المواجهة بقيادة مدربه “الكرواتي “زوران ممتش متحدياً للظروف التي يعيشها الفريق بغياب عدد من لاعبيه عن هذه المباراة، ويأمل في خطف انتصار مهم من أمام منافسه والاقتراب أكثر من تحقيق اللقب.حسب “سبق”.
واستبشر الهلاليون مؤخراً خيراً بتعافي البرازيلي “إدواردو ” وزميله محمد البريك وعودة “البيروفي ” كاريلو، وهذا الثلاثي يشكل قوة ضاربة في مساندة خط الهجوم الذي يقوده الفرنسي “قوميز”.
وفي المواجهة الثانية يتمسك الاتحاد بقشة النجاة حينما يواجه نظيره القيصلي، على أرض ملعب مدينة المجمعة عند الساعة 6:55 مساءً.
الاتحاد يأمل خطف النقاط الثلاث التي تساعده في رحلة الهروب من شبح الهبوط الذي يطارده من بداية الموسم، وتخطي المركز الـ13 وبلوغ المناطق الأكثر دفئاً.
في المقابل يأمل الفيصلي تخطي عقبة ضيفه والاقتراب أكثر لمربع الكبار.