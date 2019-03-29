صالح المطلق: الهلال تعثر والنصر وصل إلى أقصى درجات الجاهزية

أكد صالح المطلق، لاعب النصر السابق، أن مدرب الهلال زوران ماميتش يتميز عن مدرب النصر فيتوريا بأنه أعطى لاعبي الهلال حماس وثقة أكثر، في حين يتميز فيتوريا بأنه أعطى أمرابط وحمدالله وموسى حرية أكثر في تحرك ما جعل هجوم النصر متميزًا.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج ” في المرمى ” ، أنه لا يؤيد مشاركة أندريه كاريلو في الديربي لأنه سيعاني من إجهاد ذهني وبدني بسبب رحلة السفر الطويلة؛ لذلك يجب عدم تحميله فوق طاقته، وقرار مشاركته سيكون خاطئ.
وأشار إلى أنه لا ينصح بمشاركة امرابط بسبب غيابه 15 يوم بسبب الإصابة، إذ أن مشاركته ستكون مغامرة وهناك ضرر على اللاعب.وفق “صدي”.
وقال: ” الهلال تعثر كثيراً وهذا درس كبير له، سيفوز إذا تهيأ نفسيا بشكل جيد، النصر وصل إلى أقصى درجات الجاهزية وتقليص الفارق محفز له ” .