مصرع مواطن إثر سقوطه على سور منزل جاره في جدة أثناء بحثه عن مفتاح شقته

لقي مواطن حتفه؛ إثر سقوطه من الدور الثاني في منزله بحي الحمدانية في جدة على سور منزل جاره؛ حيث أكد ذووه أن سبب السقوط هو بحثه عن مفتاح شقته، بينما فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.
وأوضح ذوو المتوفى للشرطة، وفقاً لـ “سبق”، أن المتوفى البالغ من العمر 30 عاماً فقد مفتاح شقته، فتسلق إلى منزله باتجاه شباك غرفته، بعدما ربط قطعة قماش في خصره، غير أن قطعة القماش انقطعت، فسقط على سور منزل جاره، قبل أن يسقط في الأرض.
وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً بسقوط المواطن، وبعد الكشف عليه من قبل دوريات الأمن وفرقة الهلال الأحمر، تأكدت وفاته، وعُثر على قطعة قماش في خصره، وعلى آثار الدماء بالموقع، وجرى فتح باب المنزل من قبل الجهات الأمنية؛ لإكمال المعاينة والاستدلال.