“العمل” تساعد عاملة منزلية في تبوك على استرداد رواتبها المتأخرة من كفيلها

أنهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بمركز إيواء العاملات المنزليات بتبوك ولجنة العمالة المنزلية، معاناة عاملة من دولة آسيوية، بمساعدتها في الحصول على مستحقاتها، بعدما تأخر صاحب العمل في دفع رواتبها البالغة 12 ألف ريال.
وأكد مدير فرع الوزارة بتبوك الدكتور محمد الحربي، أن الوزارة لن تتهاون في استرداد مستحقات العاملات المنزليات، مشيراً إلى أن الكفيل إذا لم يلتزم بدفع راتب العاملة، فإن الوزارة ستفعل المطلوب منها حتى تسترد العاملة حقوقها، وفقاً لـ “سبق”.
من جانبها، أوضحت العاملة المنزلية المتضررة، أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة بسرعة، بعدما قدمت شكوى عدم حصولها على رواتبها، وانتهت الإجراءات بتسليمها الرواتب المتأخرة كافة.