طبيبة مُقيمة تمارس المهنة رغم إلغاء الترخيص الخاص بها واتهامها بالاختلاس

أفادت مصادر أن مدير مجمع طبي خاص بجدة قدم بلاغاً للجهات المعنية، طالب فيه بسرعة القبض على طبيبة مقيمة من جنسية عربية؛ لتورطها في عدة أخطاء طبية واختلاس مبالغ مالية قبل هروبها من المجمع.
وأوضحت المصادر أن الطبيبة التي كانت تعمل لدى أحد المجمعات الطبية بجدة قامت باختلاس مبالغ مالية من العيادة، إلى جانب تسجيلها العديد من المخالفات الأخرى، قبل أن يصدر بحقها غرامة مالية تقدر بـ180 ألف ريال وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة الخاص بها، وفقاً لـ”سبق”.
وبيّنت أنه رغم صدور قرارات ضدها إلا أنها لا تزال تمارس المهنة وتتواصل مع مرضى العيادة لاستقبال الحجوزات والعمل لصالحها الخاص، إلى جانب نشر إعلانات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة أعداد المرضى الذين تباشر حالاتهم.