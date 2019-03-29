نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. “النيابة” توضح حقوق الموقوفين والإجراءات المتبعة في سجنهم
29/03/2019   10:15 ص

بالفيديو.. “النيابة” توضح حقوق الموقوفين والإجراءات المتبعة في سجنهم

+ = -
833

كشفت النيابة العامة عن القوانين والإجراءات المتبعة في التوقيف أو السجن، والحقوق التي تضمنها الدولة للموقوف، مؤكدة أن من غير الجائز توقيف أي شخص وسجنه، إلا بأماكن مخصصة ونظامية.

وأوضحت النيابة العامة، من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أن إيقاف أي شخص يستلزم أن يكون له سبب، وأن يكون وفق مدة محددة يخلى سبيل الموقوف حال انتهائها، لافتة إلى أن التوقيف يجب التوقيع عليه من قبل السلطات المختصة.

وبيّنت أن في حال وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وبمكان غير مخصص، وعُلِم بأمره، فمن الواجب إبلاغ النيابة العامة بشكل فوري، لينتقل المختص إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، ويجري تحقيق بالواقعة، ويُأمر بالإفراج عن السجين، إذا جرى سجنه بصفة غير قانونية أو شرعية.حسب “أخبار 24”.

وأشارت النيابة العامة، إلى أن في حالة توقيف شخص بطريقة غير نظامية، يُحرر محضر، يُرفع إلى الجهات المختصة؛ لتطبيق الأنظمة بحق المتسببين في الإيقاف غير القانوني.

 

بالفيديو.. “النيابة” توضح حقوق الموقوفين والإجراءات المتبعة في سجنهم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885035250.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.