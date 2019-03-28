حظر صيد “الناجل” و”الطرادي” في البحر الأحمر لمدة شهرين.. وغرامة 10 آلاف ريال للمخالف

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، حظر صيد سمك “الناجل” و”الطرادي” على ساحل البحر الأحمر لمدة شهرين، بدءاً من الإثنين 25 رجب 1440 على أن ينتهي ذلك الحظر يوم الجمعة 26 رمضان المقبل.
وأفادت الوزارة في بيان لها، بوجود 3 أهداف وراء قرار حظر صيد تلك الأنواع، وهي: “إعطاء فرصة للسمك لوضع البيض خلال فترة التكاثر” و”الحفاظ على مخزونه الاستراتيجي المستدام”، إلى جانب “الحد من استنزافه بالصيد الجائر”.
ووفقاً للائحة التنفيذية لنظام الصيد، تعتبر “البيئة” الصيد في موسم الحظر مخالفة تستوجب العقوبة والغرامة المالية، حيث تلزم المخالف بدفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال.وفق “أخبار 24”.