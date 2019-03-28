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أخبار محلية > بالفيديو.. مواطن يستعرض تمراً “سكرياً” مخزناً منذ 34 عاماً.. ولم يطرأ عليه تغيير
28/03/2019   11:19 م

بالفيديو.. مواطن يستعرض تمراً “سكرياً” مخزناً منذ 34 عاماً.. ولم يطرأ عليه تغيير

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نشر أحد المهتمين بالبيئة مقطع فيديو يوثق تجربة فريدة أجراها أحد ملاك مزارع التمور بتخزين تمر سكري مكبوس لمدة تزيد عن ثلاثة عقود.

وظهر في المقطع المواطن عبد العزيز التويجري وهو يعرض على ضيوفه تمراً “مجروشاً” جرى تخزينه في عام 1406هـ، أي قبل 34 عاماً.

وقال التويجري إن والدته صنعت هذا التمر، ولم يتغير منذ ذلك الوقت، لافتاً إلى أن “الجروشة” التي تظهر على التمر من علامات الجودة، وهي ناتجة من توحّد الجلكوز والفركتوز وتكوينهما للبلورات حول التمر.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مواطن يستعرض تمراً “سكرياً” مخزناً منذ 34 عاماً.. ولم يطرأ عليه تغيير

أخبار محلية
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