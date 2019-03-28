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أخبار محلية > “الجوازات” تُعلن نتائج المقبولات مبدئياً للكشف الطبي للوظائف النسائية
28/03/2019   11:19 م

“الجوازات” تُعلن نتائج المقبولات مبدئياً للكشف الطبي للوظائف النسائية

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أعلنت المديرية العامة للجوازات اليوم الخميس عن نتائج المقبولات مبدئياً للكشف الطبي للوظائف النسائية لعام ١٤٤٠هـ.

وأوضحت أنه بإمكان المتقدمات معرفة النتيجة عبر الرابط التالي:

(https://academy.gdp.gov.sa/Results/Results.aspx)

“الجوازات” تُعلن نتائج المقبولات مبدئياً للكشف الطبي للوظائف النسائية

أخبار محلية
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