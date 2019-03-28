مؤسسة العنود تنفي صحة بيع مقتنيات الملك فهد.. والشرطة تُلقي القبض على المتهمة بتصوير المقاطع

نفت مؤسسة أوقاف الأميرة العنود بنت عبد العزيز للاستثمار، الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام الاجتماعي عن بيع مقتنيات الملك فهد في مزاد بقصره بقروى بمدينة الطائف.
وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم الخميس: إن ما جرى تداوله عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً، مشيرة إلى أن رجال الأمن بمركز السلامة بمدينة الطائف تمكنوا من القبض على المتهمة بالتصوير والتعليق ونشر تلك المقاطع.
وأكدت أن كل من سيثبت عليه لاحقاً جرم انتهاك حرمات المنزل القديم للأميرة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود (رحمها الله) بحي الخالدية بمدينة الطائف، والتعدي عليه، سيقع تحت طائلة المساءلة الشرعية والنظامية.وفق “أخبار 24”.