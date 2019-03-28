تضمن اشتراطات تفصيلية للسلامة.. “التعليم” ترسل تعميماً بشأن استخدام المسابح المدرسية

أرسلت وزارة التعليم تعميماً للمدارس بشأن ضرورة تطبيق معايير السلامة المدرسية المتعلقة بالمسابح والمعتمدة من الدفاع المدني.
وأكدت الوزارة على ضرورة تطبيق اشتراطات معينة في مسابح المدارس تتعلق بالإنشاءات والكوادر ومستخدمي المسبح ووسائل السلامة وأدوات الإسعاف.
وشملت الاشتراطات المتعلقة بالإنشاءات، وجود سلالم ذات مقابض يدوية على طرف جدار المسبح، وأرضيات مانعة للانزلاق بعرض ثلاثة أمتار على جوانب المسبح، وتدرّج قاع المسبح، وأن تكون التمديدات الكهربائية والمصابيح ضد تسرب المياه.
أما الاشتراطات الخاصة بمستخدمي المسبح وكوادره، فتضمنت عدم تجاوز المسبح لطاقته الاستيعابية، وتوفير منقذ واحد على الأقل دون أن يكون مكلفاً بأي أعمال أخرى، ويخصص له مقعد مراقبة مرتفع.وفق “أخبار 24”.
كما تضمنت الاشتراطات توفير مستلزمات الإسعافات الأولية، وأسطوانة أكسجين، وجهاز إنعاش، ووضع لوحات إرشادية، وأخذ موافقة أولياء الأمور على ممارسة أبنائهم السباحة.
وجاء هذا التعميم ضمن الإجراءات المتخذة بعد حـادثة غرق طالب في مسبح مدرسة ابتدائية بمحافظة جدة في سبتمبر 2018.