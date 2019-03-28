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أخبار محلية > بالفيديو.. الأمير فيصل بن فرحان يقدم للرئيس الألماني أوراق اعتماده سفيراً في برلين
28/03/2019   11:17 م

بالفيديو.. الأمير فيصل بن فرحان يقدم للرئيس الألماني أوراق اعتماده سفيراً في برلين

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استقبل رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، أمس (الأربعاء)، سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الجمهورية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود.

وأقيم حفل استقبال رئاسي بمناسبة تقديم السفير المعين لدى برلين أوراق اعتماده سفيراً للمملكة.

وكان الأمير فيصل بن فرحان قد أدى القسم أمام خادم الحرمين الشريفين في العاشر من فبراير الماضي بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه في هذا المنصب.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الأمير فيصل بن فرحان يقدم للرئيس الألماني أوراق اعتماده سفيراً في برلين

أخبار محلية
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