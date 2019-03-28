بالفيديو.. الأمير فيصل بن فرحان يقدم للرئيس الألماني أوراق اعتماده سفيراً في برلين

استقبل رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، أمس (الأربعاء)، سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الجمهورية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود.
وأقيم حفل استقبال رئاسي بمناسبة تقديم السفير المعين لدى برلين أوراق اعتماده سفيراً للمملكة.
وكان الأمير فيصل بن فرحان قد أدى القسم أمام خادم الحرمين الشريفين في العاشر من فبراير الماضي بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه في هذا المنصب.
سمو السفير @FaisalbinFarhan سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الإتحادية يقدم أوراق اعتماده لفخامة الرئيس/ فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الإتحادية، وذلك خلال حفل استقبال أقيم في القصر الرئاسي بالعاصمة برلين. pic.twitter.com/F7IDY4rEPj
— KSA Botschaft in DE (@KSAembassyDE) ٢٧ مارس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.