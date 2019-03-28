هيئة المهندسين تُطلق منصة لتوظيف المهندسين السعوديين

أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين مبادرة تهدف في مرحلتها الأولى إلى توظيف المهندسين السعوديين حديثي التخرج بمختلف تخصصاتهم، لتكون بذلك مرجعاً للمنشآت والشركات والمكاتب الهندسية.
وتتضمن المبادرة منصة مرتبطة بالجهات المختصة للتأكد من أن جميع المسجلين عليها باحثون عن عمل وحديثو التخرج، إضافة إلى حصر جميع المهندسين السعوديين الباحثين عن عمل في مختلف تخصصاتهم
كما تشتمل المبادرة على الإعلان والدعم للمنشآت والشركات والمكاتب الهندسية التي تساعد في التوظيف بالموقع الإلكتروني ومجلة “المهندس”، ويشترط للتسجيل أن يكون المتقدم سعودياً وله عضوية الهيئة وأن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس في إحدى التخصصات الهندسية أو المعمارية.حسب “أخبار 24”.
وتقدم “هدف” دعماً للمنشآت المشاركة من خلال برنامج التوظيف “دعم التوظيف لرفع المهارات”، كما أنها تدعم المنشآت المشاركة من خلال برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”.
للدخول الى المنصة اضغط هنا
لتسجيل دخول الباحثين عن عمل اضغط هنا
لتسجيل دخول أصحاب الأعمال اضغط هنا