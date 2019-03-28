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أخبار محلية > وزير الشؤون الإسلامية يُصدر قراراً بتعيين 2016 إماماً وخطيباً ومؤذناً
28/03/2019   11:16 م

وزير الشؤون الإسلامية يُصدر قراراً بتعيين 2016 إماماً وخطيباً ومؤذناً

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أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ قراراً بتعيين 2016 خطيباً وإماماً ومؤذناً.

وأوضح الوزير أن جميع الأئمة والخطباء والمؤذنين الذين صدرت قرارات تعيينهم خضعوا لاختبارات، وأجازتهم اللجان الشرعية المختصة.

وزير الشؤون الإسلامية يُصدر قراراً بتعيين 2016 إماماً وخطيباً ومؤذناً

أخبار محلية
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