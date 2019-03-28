نشر رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ صورة تجمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد في القاهرة.
وعلق آل الشيخ على الصورة قائلا: “تشرّفت بتواجدي اليوم مع زعيمين عربيين لهم في قلبي مكانة كبيرة …ويا رب السبت يفوز اللي في بالي”، في إشارة منه إلى مباراة الأهلي والزمالك التي تقام يوم السبت القادم في بطولة الدوري المصري.
يُذكر أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قام بزيارة إلى مصر، جرى خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفق “أخبار 24”.