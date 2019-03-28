الحكومة الأمريكية تُوافق لشركاتها على العمل في الطاقة النووية مع المملكة

وافقت وزارة الطاقة الأمريكية على 6 تصاريح لشركات أمريكية تسعى إلى إجراء أنشطة نووية لصالح المملكة، وجاءت الموافقة طبقاً للقانون الذي ينص كذلك على الكشف عن تفاصيل محددة حول خطط المملكة ومعلومات معينة حول التكنولوجيا النووية لديها.
وكشفت صحيفة “ذا ديلي بيِست” أنه لم يتضح المدى الذي وصلت إليه المشاورات بين الحكومة والشركات الأمريكية من جانب والمملكة من جانب آخر، إلا أن الصحيفة أوضحت أن الشركات الأمريكية تمضي قدماً بالفعل في خططها للعمل مع المملكة في مجال التكنولوجيا النووية وتطوير الطاقة منها.
وقال مايك هيويت، الرئيس التنفيذي لشركة IP3 وهي متخصصة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية للولايات المتحدة وحلفائها، إن هناك مخاوف من توسع روسيا والصين في تطوير الطاقة النووية العالمية، والشرق الأوسط هي إحدى مناطق المنافسة.وفق “أخبار 24”.
وأكدت الصحيفة أن شركة IP3 تتفاوض مع المملكة ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط حول خطط الطاقة النووية، وهي تركز على الأمن وحماية البنية التحتية لتلك الطاقة.