“السعودية للكهرباء”: إيصال التيار لمشتركي القطاع التجاري خلال 9 أيام

بدأت الشركة السعودية للكهرباء في اختصار إجراءات إيصال الخدمة الكهربائية للقطاع التجاري كمرحلة أولية إلى 9 أيام فقط، بهدف تسهيل إجراءات إيصال الكهرباء للمشتركين .
وأوضحت الشركة، أنه لا حاجة لتقديم طلب إيصال الخدمة في القطاع التجاري إلى الشركة بعد أن تم الربط مع بوابة “بلدي” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث سيتم إرسال بيانات رخصة البناء آليا إلى “السعودية للكهرباء”، التي بدورها ستقوم بتوصيل التمديدات الكهربائية إلى موقع المشترك الجديد دون الحاجة لمراجعة الشركة، مشيرةً إلى أن تركيب العداد وإطلاق الخدمة الكهربائية للمشترك تتم بعد تسديد الرسوم.
وبينت أن الخدمة ستكون في المرحلة الأولى بمدينة الرياض وعلى مستوى الطلبات الجديدة للقطاع التجاري تمهيداً لتعميمها على جميع مناطق المملكة خلال الأشهر القليلة القادمة.وفق “أخبار 24”.