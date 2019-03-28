مصادر: مركز المعلومات الوطني يعتزم منصة وطنية موحدة للتأشيرات

يعتزم مركز المعلومات الوطني إطلاق برنامج جديد بمسمى “المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات”، وستمنح المنصة 4 خيارات جديدة للتأشيرات، تشمل، التأشيرة الاإلكترونية، والتأشيرة الفورية، والإعفاء من التأشيرة، والتأشيرة عند الوصول للمملكة.
وذكرت مصادر أن المنصة الجديدة تهدف إلى توحيد جهة منح التأشيرات، سواء للعمل، أو للزيارة، أو للسياحة، وستضم المنصة وزارات الداخلية، والصحة، والحج والعمرة، والعمل، كما تضم الهيئة العامة للسياحة والتراث، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة السعودية للمقاولين، بحيث تكون هذه الجهات تحت “المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات”.
وقالت المصادر أن أنظمة الحدود والسمات الحيوية، لا سيما البصمة، وغيرها، ستتكامل من خلال المنصة الجديدة، ما يسهّل ويسرع إجراءات منح التأشيرات للزائرين، والسائحين، ورجال الأعمال، والحجاج، وتأشيرات العمل، مبينة أنه سيتم بناء قاعدة بيانات مركزية لطالبي التأشيرات الراغبين في دخول المملكة، من أجل تسهيل الإجراءات في المنافذ البرية والمطارات.وفق “أخبار 24”.
وتمنح المنصة الجهات المعنية فرصة دراسة طلبات الراغبين في دخول المملكة ببيانات شاملة وموسعة، مشمولًا بمحرك عالي الدقة لمتطلبات التأشيرات والمخاطر.