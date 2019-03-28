نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وزارة العدل تدعو 560 مرشحاً ومرشحة لوظائف المرتبة الثامنة للمقابلات الشخصية
28/03/2019   5:31 م

وزارة العدل تدعو 560 مرشحاً ومرشحة لوظائف المرتبة الثامنة للمقابلات الشخصية

+ = -
833

دعت وزارة العدل 560 مرشحاً ومرشحة لوظائف بالمرتبة الثامنة إلى استكمال إجراءات التقديم والاستعلام عن نتيجة ترشيحهم من خلال موقع الوزارة لمن تم اجتيازهم شروط القبول الأولي.

وكانت الوزارة أعلنت توفر 276 وظيفة شاغرة في منطقة الرياض للرجال والنساء بالمرتبة الثامنة، وفتحت مجال التقديم عليها خلال الفترة 10-14 رجب الجاري.

وانتهت إجراءات القبول الأولي إلى فرز 560 متقدماً ومتقدمة سيجرون مقابلات شخصية سيتم تحديد وقتها ومقرها وفقا لبطاقة كل متقدم سيحصل عليها من خلال بوابة الوزارة، وذلك للترشيح النهائي لشغل هذه الوظائف.وفق “أخبار 24”.

وزارة العدل تدعو 560 مرشحاً ومرشحة لوظائف المرتبة الثامنة للمقابلات الشخصية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885035183.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.