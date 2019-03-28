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أخبار محلية > بعد أن رفضه الأطباء لسمنته المفرطة.. شاب ينقص وزنه 40 كجم للتبرع بكليته لوالدته
28/03/2019   5:30 م

بعد أن رفضه الأطباء لسمنته المفرطة.. شاب ينقص وزنه 40 كجم للتبرع بكليته لوالدته

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ضـرب شاب أروع الأمثلة في بر الوالدين إذ استطاع إنقاص وزنه 40 كيلو جراما ليتمكن من التبرع بكليته لوالدته.

وقال استشاري أمراض وزراعة الكلى، متعب البقمي، إن الشاب -ويدعى يحيى- أراد التبرع بكليته لوالدته لكن تم رفضه لسمنته المفرطة، مشيراً إلى أن الشاب غاب فترة ثم عاد وقد أنقص وزنه 40 كيلوجراما، ما سمح له بإجراء عملية التبرع.

وأثنى الطبيب على قوة وإرادة الشاب يحيى وبره بوالدته، لافتا إلى أن وجود دافع قوي يجعل الإنسان قادرا على تغيير عاداته غير الصحية.

وذكر الطبيب حالة شاب آخر زاره في العيادة وكان قد زرع كلية ويعاني من السمنة، وأصيب بالسكري والضغط، وبين أنه بعد 6 أشهر من الحمية والرياضة عاد الشاب بوزن مثالي والسكر والضغط ضمن الحدود الطبيعية، منوها بأهمية الحمية والرياضة في الوقاية من الأمراض.حسب “أخبار 24”.

بعد أن رفضه الأطباء لسمنته المفرطة.. شاب ينقص وزنه 40 كجم للتبرع بكليته لوالدته

أخبار محلية
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