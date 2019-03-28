تعزيز الوعي الفكري لموظفي الأمن والسلامة بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع ، من بينها إقامة عدد من البرامج والندوات العلمية التي تستهدف موظفي الأمن والسلامة بالجامعة ، كما اطلع الجميع على تقارير متابعة أعمال الوحدات في الكليات ، وآلية تفعيل نادي الوعي الفكري بكليات الجامعة .
وأوضح الدبيان أنه صدرت موافقة معالي مدير الجامعة بتأسيس لجنة الوعي الفكري لموظفي الأمن والسلامة بالجامعة وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة منها وهي تدريب موظفي الأمن والسلامة وتعريفهم بأبرز الشبه والأفكار التي يروج لها من قبل أصحاب الأفكار المنحرفة وتحذيرهم منها .
وبين الدبيان أن من دور اللجنة التأكيد على بعض القيم التي ينبغي أن يعمل بها موظفي الأمن والسلامة مثل المراقبة والإخلاص والأمانة والصدق والوفاء والنزاهة …وغيرها ، وذلك بعقد لقاءات وملتقيات وبرامج ذات صبغة أكاديمية وتدريبية لتحقيق شمولية الوعي الفكري لهم ، مع تنفيذ مسابقات فورية تحقق مقصود القيم التي ينبغي أن يعمل بها موظفي الأمن والسلامة .
وأكد الدبيان أن من مقاصد هذه اللجنة الاستماع إلى موظفي الأمن والسلامة لأبرز المخالفات التي تقع من بعض الطلاب أو منسوبي الجامعة ولها علاقة في الوعي الفكري من أجل أن تقوم اللجنة بإعداد دراسات وأبحاث لتقويمها وتقديم افضل سبل العلاج .
وشدد الدبيان على أن تعزيز الوعي الفكري لدى الجميع هو الدرع الحصين بحول الله وقوته لحماية عقول شبابنا والمجتمع بشكل عام من الغزو الفكري والتطرف والأفكار التي تخالف عقيدتنا ، وأنه يجب على الجميع التكاتف لتفعيل دور اللجنة لتحقيق الأهداف المرجوة منها ـ بإذن الله ـ سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وأن يبارك في الجهود وأن يوفقنا جميعًا لتحقيق الأهداف المنشودة .