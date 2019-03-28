بالصور.. #زراعة_الخرج تزيح الستار عن 100,000 شتله برعاية المحافظ

دشّن محافظ الخرج الاستاذ مساعد بن عبدالله الماضي اسبوع البيئة ضمن فعاليات مديرية الزراعة بمحافظة الخرج بهذا الاسبوع تحت شعار (نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا) والمقام يومي الخميس والجمعة بمركز جو مول .
وخلال الفعاليات دشّن محافظ الخرج “الماضي” مبادرة غرس 100 ألف شتلة بالمحافظة، و كذلك حملة تشجير منتزه الوسيع، بالإضافة إلى تشجير 20 مدرسة، ومبادرة تشجير أندية الحي بالخرج وتحويلها لصديقة للبيئة وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم .
عقب ذلك تجوّل سعادته بالمعرض المصاحب والذي اعتمد على وضع المشكلة بالجهة اليمنى والحلول بالجهة اليسرى ، كهدر المياه والتلوث البيئي والنفايات وحلولها كالترشيد والتحكم والاهتمام بالبيئة ، كما شارك ابناء التعليم بركن خاص بالتلوين والرسم واعمال التثقيف بالمدارس .
شارك الفنان والمصور بالمعرض رقم (30) وقدم 15 صورة اوضح فيها الزراعة والمياه والملوثات وبعض الصور للزراعة والمزارع القديمة .
شاركت مشاتل البستان ومشاتل نوارة بالتواجد بالمعرض وتوزيع الشتلات على الزوار للمعرض المسائي بالاضافة لبقية المعارض .في الختام قدّم مدير عام مكتب البيئة والزراعة بالخرج الدكتور علي بن محمد المنصور شكره لمحافظ الخرج ولمديري الدوائر الامنية والحكومية المشاركين والحاضرين للفعالية ، وأوضح ماتوليه الوزارة والمديرية لتفعيل مثل هذه المناشط التي بدورها توعية المجتمع والنشء باهمية الحفاظ على البيئة ، وشكر كل من ساهم بابراز وانجاح المعرض والفعاليات المستمرة .
كما اوضح المهندس احمد الحجي المشرف على المعرض بأن المعرض مستمر لمدة يومين ويستقبل الاهالي والاطفال للاستفادة من المعرض .