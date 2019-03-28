محافظ الخرج يستقبل الدكتور فرحان بن حسين الجعيدي مؤلف كتاب إقليم الخرج

استقبل محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي , بمكتبه في ديوان المحافظة اليوم الخميس الموافق ١٤٤٠/٧/٢١هـ الدكتور/ فرحان بن حسين الجعيدي مؤلف كتاب إقليم الخرج . وفي بداية الاستقبال رحب به متمنياً له التوفيق بعد ذلك أهدى الدكتور الجعيدي نسخة من كتابه وشرح عن فصول الكتاب ومحتوياته ومراجعه . وقد عبر المحافظ عن شكره للدكتور الجعيدي لإهدائه هذا الكتاب مثمناً جهوده في ما احتواه من معلومات تاريخية وجغرافية لمحافظة الخرج والقرى التابعة لها. من جانبه قدم الدكتور/ فرحان الجعيدي شكره وتقديره لسعادة المحافظ .