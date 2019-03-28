أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أن المملكة احتلت المركز الـ13 عالمياً والأولى عربياً المؤشر العالمي للأمن السيبراني، الصادر من الاتحاد العالمي للاتصالات بالأمم المتحدة لعام 2018، متقدمة 33 مرتبة حيث كانت في المركز 46 عام 2016.
وأوضحت الهيئة أن هذا الإنجاز العالمي الجديد الذي تحقق يأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها المملكة في مجال الأمن السيبراني، ومن ضمنها إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عام 2016، بالإضافة للمبادرات التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع الجهات العلاقة لحماية الفضاء السيبراني للمملكة.
بدوره أكد الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، أن هذا الإنجاز سيكون محفزاً له للمواصلة في جهود بناء القدرات البشرية والاحترافية في مجال الأمن السيبراني، لتحقيق مراكز أكثر تقدما في السنوات المقبلة.
وفق “أخبار 24”.