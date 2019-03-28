نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > تركي آل الشيخ لـ ” السماري ” : ” السن أثّر عليك وصرت تهذري “
28/03/2019   1:28 م

تركي آل الشيخ لـ ” السماري ” : ” السن أثّر عليك وصرت تهذري “

+ = -
1938

علق رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، على تغريدة للكاتب عبد الرحمن السماري، سخر فيها من الأمير محمد بن فيصل، وسعود آل سويلم، وخالد البلطان.

وكان السماري قد نشر صورة تجمع رؤساء الأندية الثلاثة النصر والهلال والشباب، وعلق عليها قائلًا: ” الأول كان نصراوي ثم تحول إلى هلالي، والثاني كان نصراوي ثم تحوّل إلى شبابي، والثالث كان هلالي وفجأة صار نصراوي ” .

وأضاف: ” اللي كلفهم كان هلالي ثم نصراوي ثم دحدر إلى التعاون يعني: كله نفر سيم سيم ” في إشارة لتركي آل الشيخ.

ورد آل الشيخ على التغريدة قائلا : ” دحدر إلى التعاون؟!.. كلها أندية وطن.. بس الظاهر السن أثّر عليك وصرت تهذري.. وكان شرفتني وحطيت صورتي معهم وإلا ما تعرف؟ ” .وفق صدي.

تركي آل الشيخ لـ ” السماري ” : ” السن أثّر عليك وصرت تهذري “

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885035098.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.