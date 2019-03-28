عبد الفتاح على دكة بدلاء الأهلي أمام الرائد

قرر خوخي فوساتي مدرب الأهلي، الاستعانة بعدد من الأسماء البديلة للدفع بها في مواجهة الرائد اليوم الخميس، وذلك بهدف إراحة عدد من اللاعبين البارزين وفي مقدمتهم العناصر الأجنبية في ظل غياب الثلاثي باولو دياز المدافع التشيلي ونيكولاي ستانسيو صانع الألعاب الروماني ودجانيني تفاريس مهاجم الرأس الأخضر عن التدريبات الماضية لمشاركتهم خلال الأيام الماضية مع منتخبات بلادهم ضمن أيام الفيفا.
وما زالت الصورة غير واضحة حول مشاركة اللاعب عمر السومة رغم تعافيه من الإصابة التي لحقت به في كاحل القدم خلال مواجهة الهلال في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال ومشاركته بصورة طبيعية في الحصتين التدريبية الأخيرتين.
وينتظر أن يوجد عبد الفتاح عسيري العائد من الإصابة في قائمة فريق الأهلي مساء اليوم أمام الرائد سواء في القائمة الأساسية أو قائمة البدلاء رغبة من الجهاز الفني في تجهيزه وإعادته لأجواء المباريات الرسمية وتجهيزه للاستحقاقات القادمة بعد غيابه لفترة ليست قصيرة عن المشاركة وتحديداً منذ مواجهة فريقه في الديربي أمام الاتحاد في الدوري الثاني لمسابقة الدوري. وفق “الشرق الأوسط”.