علمت مصادر «الرياض» بأن إدارة الهلال أبلغت اللاعبين عن مكافأة الفوز على الفريق المنافس في مواجهة «الدربي» غدا (الجمعة)، وتواجد رئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل مساء الأمس في تدريبات فريقه بعد وصوله من رحلته الخارجية واجتمع مع اللاعبين قبل بداية التدريب الذي شهد مشاركة المدافع محمد البريك في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة على أن ينخرط البيروفي اندري كاريلو مساء اليوم (الخميس) في تدريبات الفريق عقب فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده.
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