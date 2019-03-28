تحفيز النصر بمكافأتين ووعود

لعبت إدارة نادي النصر على الجانب المادي لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الهلال غدا في الجولة الـ 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث منحتهم 50 ألفا لكل واحد منهم، مقسمة بواقع عشرة ألف نظير الفوز على الاتفاق 3 / 2 في الجولة الـ 23، و40 ألفا نظير التغلب على الوحدة 4 / 0 في الجولة الـ 24، مع الوعد بمزيد من الحوافز وكذلك إيداع الرواتب في مواعيدها.
وفنيا، اكتمل عقد النصر بمشاركة المغربي نور الدين أمرابط، بعد وصوله من المغرب وهو معافى تماما وبنسبة 100 في المائة من الإصابة التي كان يعانيها، وعلى أثرها استبعده الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب بلاده من مواجهة مالاوي وانتهت بالتعادل السلبي في التصفيات المؤهلة لنهائيات إفريقيا 2019، وأيضا مباراة الأرجنتين وديا 0 / 1.
وكان أمرابط قد عانى إصابة في الفخذ، تعرض لها خلال نزال الوحدة الأخير، واضطرته للخضوع إلى برنامج علاجي مع منتخب بلاده.وفق “أخبار 24”.
وفي التدريب، ركز المدرب البرتغالي روي فيتوريا على اللياقة البدنية في البداية، قبل أن يخضع اللاعبين إلى تطبيق عديد من الجمل التكتيكية، حيث قسم المدافعين لكيفية التعامل مع الهجمات السريعة، أما المهاجمون فكثف لهم تدريبات التعامل مع الكرة لحظة الاستحواذ وفتح الثغرات واستثمار الفرص، مع تضييق الخناق على المدافعين.