محترف المزاحمية.. اكتشف أن فريقه (درجة ثانية) بعد التوقيع!

أثار المصري هاني العجيزي لاعب فريق المزاحمية السعودي انتباه المتابعين في موطنه، بعد ظهور تلفزيوني تحدث خلاله عن تجربته مع المزاحمية (درجة ثانية).
وذكر العجيزي البالغ 34 عاماً أنه حزم حقائبه وتوجه إلى السعودية بعد العرض المقدم له من المزاحمية، ظناً منه أنه سيلعب في دوري المحترفين قبل أن يفاجئ بفريقه يخوض منافسات الدرجة الأدنى، ثم تعرض إلى الصدمة عندما أبلغه زميل له في المزاحمية أنهم يلعبون في دوري الدرجة الثانية، وعليهم تجاوز الدرجة الأولى حال صعودهم حتى يتسنى لهم مواجهة أندية الأضواء مثل الهلال والنصر.
يذكر أن العجيزي يلعب في مركز الهجوم، وبدأ مسيرته في عام 2003 مع فريق الزمالك المصري ثم المحلة، ولكنه لم يلعب سوى 8 مباريات بين عامي 2003 و 2008 لينتقل إلى الغريم التقليدي الأهلي، وأدلى بتصريح شهير يتم تداوله في مصر حتى الآن قائلاً:«في الزمالك يعلموننا كيف نكره الأهلي»، تنقل بعد ذلك بين أندية الاتحاد السكندري، وسموحة، والإنتاج الحربي. وفق “الرياضية”.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يلعب فيها العجيزي في دوري أقل من الدرجة الممتازة، إذ سبق له تمثيل فريق الرجاء المصري (درجة ثانية)، قبل أن يرتدي شعار المزاحمية، الذي أشارت تقارير صحفية مصرية أنه يتلقى مرتب شهري مع الفريق السعودي قدره 15 ألف ريال.
اللاعب المصري هاني العجيزي يتكلم عن تجربته في السعودية والمفاجئة لما قال لزميلة السعودي “ان شاء الله نتأهل ونلعب مع #الهلال”: pic.twitter.com/WBpbVhvB5l
— ماك الدوسري (@McDossary) 27 mars 2019