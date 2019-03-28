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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
28/03/2019   11:27 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الخميس، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية، ومنطقة الحدود الشمالية، والجوف.

وتوقع التقرير، أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على منطقة نجران، ومرتفعات جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الشرقية منها.

ولم تستبعد الأرصاد أن يتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال وشرق المملكة، والمرتفعات الجنوبية الغربية .

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

أخبار محلية
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