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أخبار محلية > المدير التنفيذي لـ”مترو جدة” ينفي إلغاء المشروع.. ويوضح: تأجل لهذا السبب
28/03/2019   11:27 ص

المدير التنفيذي لـ”مترو جدة” ينفي إلغاء المشروع.. ويوضح: تأجل لهذا السبب

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نفى المدير التنفيذي لشركة مترو جدة الدكتور أسامة إبراهيم عبده وجود أي توجه نحو إلغاء مشروع المترو في المحافظة، مشيراً إلى أن المشروع نافذ ومخطط له ومعتمد بميزانية قدرها 60 مليار ريال.

وأوضح عبده وفقاً لـ”الوطن”، أنه جرى تأجيل المشروع؛ لحين الانتهاء من إنشاء شبكة الحافلات التي تتطلب فترة زمنية تتراوح بين 5 و7 أعوام.

ولفت إلى أن هناك تحديات تتطلب إنجاز الأنفاق في جدة حتى يأتي موعد إنشاء المترو بسبب الطرق المزدحمة، وكذلك مسألة دراسة معالجة المياه والتفاصيل الهندسية.

وأشار إلى أن محافظة جدة لديها طبيعة جغرافية خاصة؛ بسبب المياه الجوفية وارتفاع منسوب المياه، موضحاً أن الأمانة لديها دراسات تفصيلية لطبقات من التربة سيتم الاعتماد عليها خلال تنفيذ المشروع.

وكان قد أكد أمین جدة صالح التركي أن مشروع مترو جدة غیر مناسب لطبیعة المحافظة في الوقت الحالي.

المدير التنفيذي لـ”مترو جدة” ينفي إلغاء المشروع.. ويوضح: تأجل لهذا السبب

أخبار محلية
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