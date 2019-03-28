السوق السوداء ترفع أسعار تذاكر “ديربي الرياض” إلى 7 آلاف ريال للتذكرة

شهدت أسعار تذاكر مباراة ديربي مدينة الرياض بين النصر والهلال غداً (الجمعة) ارتفاعاً كبيراً في الأسعار؛ بسبب السوق السوداء؛ حيث وصلت الأسعار إلى 7 آلاف ريال للتذكرة الواحدة.
ورصد تقرير وفقاً لـ “سبق”، وصول سعر التذكرة الموحدة للأفراد والعائلات إلى 90 و 160 ريالاً، فيما ارتفع سعر تذكرة الفئة الذهبية من 5 آلاف ريال إلى 7 آلاف ريال، الأمر الذي أدى لتذكر الجماهير خاصة الهلالية التي خصص لها 14 ألف تذكرة من إجمالي التذاكر.
وكان نادي النصر قد حدد أسعار تذاكر المباراة على النحو التالي: (5 آلاف ريال للفئة الذهبية – 2000 ريال للفضية – و40 ريالاً للتذكرة الموحدة للعائلات والأفراد).