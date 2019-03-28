شهدت مباراة فريقي أبها والعروبة في دوري الدرجة الأولى، قيام حكم المباراة باستئناف المباراة مجدداً بعد إطلاقه صافرة المباراة؛ حيث اكتشف الحكم أن المباراة لم تكن قد وصلت لنهايتها بعد.
وكانت المباراة تشير إلى التعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما، ونفّذ حارس مرمى أبها ركلة مرمى ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة، ويبدأ لاعبو فريق العروبة بالسجود شكراً لانتهاء المباراة بالتعادل.
إلا أن الحكم طلب استئناف اللعب مجدداً بعد اعتراض عدد من اللاعبين وكاد كلا الفريقين أن يحرز هدفاً خلال تلك الثواني، قبل أن يطلق الحكم صافرة مرة أخرى دون أي تغير في النتيجة.
من جانبه، أكد الناقد الرياضي عبدالكريم الزامل، خلال تواجده ببرنامج “الديوانية” على قناة “KSA SPORTS” تعليقاً على الواقعة، أن القرار الذي اتخذه حكم المباراة خالد صلوي كان صحيحاً.
وأوضح الزامل أنه حسب قوانين كرة القدم، إذا ثبت لدى حكم المباراة أن الوقت لم ينته بعد فعليه أن يستكمل الوقت المتبقي من المباراة حتى لو كان دقيقة أو أقل، بشرط تواجد جميع لاعبي الفريقين على أرض الملعب، لكن إذا خرج اللاعبون من الملعب فلا يحق له استئناف المباراة.