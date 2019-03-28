حذّر الأستاذ في كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد الخثلان، من إلقاء بقايا الأكل التي تصلح أن تكون طعاماً للآدمية في مجاري المياه.
وقال الخثلان، خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن وضع هذا النوع من الأكل مع القاذورات يعد نوعاً من الامتهان لها، وإنما تقدم للبهائم أو الحيوانات أو توضع في مكان طاهر أو يتم التخلص منها بأي طريقة.
وأضاف أن بقايا الأكل غير الآدمية والأجزاء اليسيرة من الأكل التي سُلبت منها النعمة فلا حرج في التخلص منها بمجاري المياه.
وفق “أخبار 24”.